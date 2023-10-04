Перевозки пассажиров на ЗСЖД в январе – сентябре выросли на 5,6%

В январе – сентябре текущего года на магистрали перевезено 31,9 млн пассажиров (+5,6% к январю – сентябрю 2022 года), в том числе в дальнем следовании – 3,6 млн человек (+9,8%), в пригородном сообщении – 28,3 млн человек (+5,1%).

Пассажирооборот на ЗСЖД в январе – сентябре текущего года вырос на 9,2% к январю – сентябрю прошлого года и составил 4,3 млрд пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 3 млрд пасс-км (+9,1%), в пригородном сообщении – 1,3 млрд пасс-км (+9,6%).

В сентябре 2023 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 3,7 млн пассажиров (+4,4% к сентябрю 2022 года), из них в дальнем следовании перевезено 342,5 тыс. пассажиров (+4,2%), в пригородном сообщении – 3,4 млн пассажиров (+4,4%).

Пассажирооборот на железной дороге в сентябре текущего года вырос на 6,1% к сентябрю прошлого года, и составил 455,3 млн пасс-км, в том числе в дальнем следовании – 310 млн пасс-км (+5,8%), в пригородном сообщении – 145,3 млн пасс-км (+6,6%).