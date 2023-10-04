Почти 40 компаний приняли участие в мероприятиях Западно-Сибирской магистрали в Новосибирске в рамках Дня клиента

На Западно-Сибирской железной дороге в Новосибирске прошли Дни клиента для грузоотправителей региона. В течение двух дней в мероприятиях, организованных Новосибирским агентством фирменного транспортного обслуживания, приняли участие почти 40 компаний.

Главной темой для обсуждения на Дне клиента стала работа станции Новосибирск-Западный, объединяющей большое количество крупных промышленных предприятий.

Грузоотправители в формате деловой игры поделились опытом работы, и предложили идеи по улучшению обслуживания. Участники, разделившись на группы, обсудили важные вопросы за «круглым столом». Все предложения по улучшению процесса грузоперевозок, озвученные на мероприятии, взяты в работу специалистами магистрали. Также совместно с железнодорожниками рассмотрели технические и технологические решения по увеличению объемов отправки и приема грузов.

Дни клиента на Западно-Сибирской железной дороге проводятся на регулярной основе. Партнеры получают актуальную информацию, связанную с грузовыми перевозками, а железнодорожникам — эффективную обратную связь, которая позволяет повышать качество транспортного обслуживания.