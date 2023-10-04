Попадёте на 9 лет в тюрьму: какие грибы категорически запрещено собирать в России

Сбор редких видов краснокнижных грибов в российских лесах приравнен по тяжести к убийству человека. Юристы надеются, что это не коснётся обычных грибников нашей страны.

Изменения в Уголовный кодекс, о которых идёт речь, президент России Владимир Путин утвердил ещё в апреле 2023 года. Законную силу они обретут на будущей неделе – 12 октября. В документе чётко прописано — умышленное уничтожение, повреждение, а также незаконная добыча, сбор, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или продажа краснокнижных растений и грибов будет наказываться тюремным сроком до девяти лет лишения свободы.

По мнению российского адвоката Татевик Чугурян, квалифицировать тот или иной конкретный эпизод будут в зависимости от размера причиненного экологического вреда, а также от формы вины и общественной опасности. По её словам, правоприменительная практика по статье 260.1 Уголовного кодекса пока отсутствует, также как не получены и разъяснения по этому вопросу от Верховного суда.

Что касается списка редких грибов, то он содержит порядка двух десятков названий (многие не знакомы даже заядлым грибникам России). Из наиболее известных выделим:

- черный трюфель (растёт на Кавказе и в Краснодарском крае);

- семгово-соломенная вешенка из приморья;

- грифола курчавая (встречается в лесах Сибири и Дальнего Востока).