Пять жутких сериалов о маньяках, основанных на реальных событиях

Просматривая некоторые сериалы, зрители восклицают: «Невозможно поверить!». Чаще всего такие отклики оставляют о киноработах, основанных на реальных событиях. Портал «Сиб.фм» публикует ТОП-5 самых невообразимых, но достоверных сериалов из жизни простых людей.

Лучший сценарист – это жизнь, не раз убеждались российские киноманы, которые предпочитают смотреть сериалы. Основанные на реальных событиях. При просмотре одних мутит, в сюжет других невозможно поверить. Кстати, именно так («НЕВОЗМОЖНО ПОВЕРИТЬ») и называется сериал, основан на статье «Невероятная история изнасилования» Кристиана Миллера и Кена Армстронга, удостоившейся Пулитцеровской премии в 2016 году. Он венчает рейтинг самых жутких сериалов о маньяках.

На втором месте ТОП-5 – работа отечественных киношников, сериал «ФИШЕР» (2023 год), снятый по материалам уголовного дела московского серийного убийцы Сергея Головкина, длиной в несколько лет (с 1986 по 1992), когда были найдены зверски истерзанные им тела 11 человек (и это только доказанные факты).

Третья строчка рейтинга принадлежит сериалу "МОНСТР: ИСТОРИЯ ДЖЕФФРИ ДАМЕРА" (2022), где изложена вся жизнь и чудовищные деяния американского маньяка.

На четвёртой позиции ТОП-5 — российский сериал «ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» (2020), ставший первой экранизацией судьбы серийника, ангарского маньяка Михаила Попкова. Во время службы в полиции он умудрился убить несколько десятков людей и стал ярчайшим представителем «оборотней в погонах».

Пятое, почетное место ТОПа занимает многосерийная работа «КРАХ» (2013) о обычном на первый взгляд человеке по имени Эдмунд Кэмпер. В его криминальной биографии значатся: изнасилования, убийства (в том числе дедушки, бабушки и матери), расчленения, некрофилия.