Токаев в ловушке: казахстанский лидер сделал самоуверенное заявление

Заявление лидера Казахстана на недавнем саммите в Берлине о соблюдении антироссийских санкций и поддержании контактов с западными структурами, которые за этим следят, многие политологи истолковали двояко. Есть и те, кто считает подобную позицию Токаева вынужденной.

Выступление лидера Республики Казахстан на недавнем саммите в Берлине вызвал неоднозначную реакцию политологов и широкой общественности. Обыватели услышали в речи Касым-Жомарт анти-российские настроения, а аналитики уверены, что это всего лишь попытка усидеть на двух стульях: «Астана поддерживает санкции потому, что казахстанская элита в значительной степени завязана на Запад, ведь основные инвестиции в Казахстан во многом поступают как раз из западных стран», заметил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Вадим Трухачев в беседе с порталом NEWS.ru. При этом эксперт предположил, что «они (казахстанцы, прим.ред.) боятся западных санкций, но также они боятся России. Они опасаются, что Крым и Донбасс повторится в Петропавловске, Костанае, Уральске, Павлодаре и Усть-Каменогорске».

Официальные власти РФ в лице Министра иностранных дел Сергея Лаврова придерживается более лояльной позиции и заявляет, что «Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан — партнеры и союзники».

Экономист Никита Масленников, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития предположил, что высказанная Токаевым «двойственная» позиция – всего лишь попытка маневрировать в непростых геополитических условиях (и нашим, и вашим – так говорят в России, ну или «между двух огней»).