В Новосибирске побит рекорд по числу кредитов на новостройки

По данным ЦБ РФ, август 2023 года стал рекордным для Новосибирской области по количество ипотечных жилищных кредитов, полученных под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве за последние 4,5 года и третьим после сентября и декабря 2020 года по общему числу всех ипотечных кредитов.

В целом по РФ в августе достигнут абсолютный рекорд по числу ипотечных кредитов, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

По словам эксперта, существенно выросла и доля ипотек под залог ДДУ в общем объеме кредитования, если до введения льготной ипотеки на каждый кредит на новостройку приходилось 3 кредитных договора на готовое жилье, то в августе меньше 1,5 кредитов.

«За 8 месяцев 2023 года удельный вес льготной ипотеки составил 35,5% в общем объеме ипотечного кредитования. Максимальный вес ипотеки на строящееся жилье — 47,1% зафиксирован в регионе в марте 2022 года. В целом по РФ удельный вес льготной ипотеки составил в августе 2023 года 35,1%, за 8 месяцев текущего года – 29,3%, а рекорд приходится на май 2022 года — 41,5%. До 2020 года доля ипотеки на новостройки составляла в РФ 26%», — уточнил специалист.

После резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ все эксперты ждут увеличение доли специальных ипотечных программ и повышения адресности льготной ипотеки, заключил Николаев.

Напомним, в Новосибирске продажи квартир достигли 15 млрд рублей.