В Новосибирске женщина погибла при пожаре в квартире на Кропоткина

В квартире на Кропоткина в Новосибирске женщина погибла при пожаре.

Ночью 4 октября в квартире десятиэтажного дома №132/1 на улице Кропоткина в Новосибирске женщина погибла при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В трёхкомнатной квартире найдена погибшая женщина. Горение происходило в комнате и коридоре. Горела мебель на площади 15 м²», — говорится в сообщении.

Пожарные прибыли на место через четыре минуты после вызова. Из многоэтажки эвакуировали 31 жильца. Среди них — шестеро детей. Как добавляют в пресс-службе, для ликвидации огня использовали 29 человек и девять единиц техники.

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