Из Новосибирской области бойцам СВО передали 14 высокотехнологичных дронов

Беспилотники закупили по заявке одной из бригад.

В Новосибирской области Минпромторг каждый день принимает заявки, поступающие от подразделений, которые сформировались в области, а также от участвующих в специальной военной операции (СВО) .

Сегодня, 4 октября, в зону спецоперации передали 14 дронов. Их закупали по заявке одной из бригад.

БПЛА будут использовать в ходе проведения СВО. С помощью новых беспилотников бойцы смогут проводить съёмку местности даже в ночное время, передавать видео и фото материалы, коптеры также оснащены системой сброса груза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири обнаружили новый штамм коронавируса EG.5 Эрис.