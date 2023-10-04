сегодня
04 октября, 17:38
пробки
7/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 99.26 | eur 104.0
сегодня
04 октября, 17:38
пробки
7/10
погода
+16.1°C
курсы валют
usd 99.26 | eur 104.0
сегодня 16:12
общество

Из Новосибирской области бойцам СВО передали 14 высокотехнологичных дронов

Фото: Pexels.com

Беспилотники закупили по заявке одной из бригад.

В Новосибирской области Минпромторг каждый день принимает заявки, поступающие от подразделений, которые сформировались в области, а также от участвующих в специальной военной операции (СВО) .

Сегодня, 4 октября, в зону спецоперации передали 14 дронов. Их закупали по заявке одной из бригад.

БПЛА будут использовать в ходе проведения СВО. С помощью новых беспилотников бойцы смогут проводить съёмку местности даже в ночное время, передавать видео и фото материалы, коптеры также оснащены системой сброса груза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Сибири обнаружили новый штамм коронавируса EG.5 Эрис.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в