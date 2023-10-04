В Новосибирской области дорогу из Доволенского в Краснозёрский район отремонтировали по нацпроекту

Большую часть дороги сделали из щебня.

В Новосибирской области завершили ремонт дороги «296 км а/д «К-17р» – Полойка – Травное – Довольное». Она соединяет районы Краснозёрский и Доволенский. Протяженность этого участка дороги 38,6 километра. Большая часть покрытия сделана из щебня.

Один из критических участков дороги находился между селами Травное и Довольное. В 2021 и 2022 отремонтировали 4,5 километрах дороги.

«В текущем году мы провели ремонт четырех участков, общей протяженностью семь километров. Все эти участки находятся на отрезке от села Травное до села Довольное. Подрядчик восстановил профиль дороги, уложил щебеночное покрытие и установил дорожные знаки. В планах на 2024-2025 годы еще четыре километра дороги», — сообщил врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Ранее Сиб.фм сообщал, что офицер Панфёров назвал слова о запуске ядерной бомбы над Сибирью неудачной шуткой.