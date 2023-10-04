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общество проиcшествия

В Томской области годовалая девочка погибла из-за электроплиты

Изображение от user18526052 на Freepik

В селе под Томском годовалая девочка погибла от удара током.

Трагедия произошла в селе Минаевка днём накануне, когда мать детей, 27-летняя женщина, оставила двух своих дочек одних в доме. Её планом было быстро забрать старшего сына из детского сада и вернуться. Однако, когда она вернулась через 20 минут, она обнаружила ужасную картину. Малышка была под плитой и уже не дышала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, точная причина смерти ребёнка пока неизвестна и выясняется. Мать, в свою очередь, призналась полицейским, что плита в последнее время испытывала проблемы. Она несколько раз била её током во время готовки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области 14-летнюю девочку отправили на психиатрическую экспертизу после попытки зарезать канцелярским ножом одноклассницу. Отец пострадавшей рассказал корреспонденту Сиб.фм, что его дочь находится в тяжелом состоянии в реанимации в детской больнице. Несмотря на то, что девочка пришла в сознание после 5-часовой операции, к ней пока не пускают родных.

Также в Новосибирске осудят сотрудника магазина, закрывшего 9-летнего мальчика в холодильнике.

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Сергей Щукин
Журналист

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