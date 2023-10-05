«Мы хотим себя обезопасить»: администратор группы против педофила под Новосибирском рассказала о давлении

Районный посёлок Чистоозёрное в Новосибирской области уже второй день в буквальном смысле трясёт: в родную деревню вернулся 52-летний Александр Кужилов, который отсидел 20-летний срок за изнасилование и убийство 8-летней девочки. Селяне разделились на два лагеря.

На этой неделе в Чистоозёрное из тюрьмы вернулся 52-летний Александр Кужилов, который в 2003 году был осужден за изнасилование и убийство 8-летней девочки. Это в буквальном смысле взбудоражило местных жителей.

В итоге в «Whatsapp»* появилось сразу несколько групп, в чатах местные жители обсуждают шокировавшее их событие. Корреспондент Сиб.фм уже рассказывал, о чём пишут жители Чистоозёрного.

В одной из таких групп «Мы против Кужилова!» уже набралось более 800 человек. Администратор чата Екатерина рассказала Сиб.фм, почему она решила объединить односельчан против зэка.

«Группу мы создали дня два назад. Мы не то, что хотим кого-то избить или закопать, мы просто хотим себя обезопасить, больше нам ничего не надо. Люди – они все люди. Кто-то боится, кто-то не боится. У кого-то есть машины подъехать, — объяснила Сиб.фм Екатерина К. – Лично я за своим ребёнком хожу в школы, со школы. Я её ограничила в выходе на улицу. Элементарно, я её даже боюсь выпустить во двор, чтобы траву собрать».

Администратор группы говорит, что хочет просто обезопасить девочек Чистоозёрного от нападений судимого насильника. Впрочем, заботу матери не все в посёлке оценили.

«Пишут много негативных вещей. Вот, например: «вы занимаетесь ерундой», «вам никто не поможет», «перед законом он чист», «вы зря всю эту бучу собираете»,

- рассказывает Екатерина. – Советуют нам «туда не лезть». Я не собираюсь идти кого-то убивать, двери выбивать. Мне эта группа нужна совсем для другого. Мне просто нужна достоверная информация о его передвижении – где находится, а также интересно, что нам предложат, ведь кто не рискует, тот не пьёт шампанского».

Впрочем, администратор сообщества говорит, что стало поступать и много недостоверной информации о нахождении Кужилова: его видят то тут, то там, при этом он явно не мог бы перемещаться с такой скоростью.

Сейчас активисты создали отдельную группу в «Whatsapp»*, куда перенесли контакты тех, кто солидарен с идеей о контроле над педофилом.

«Если этот человек не опасен, я не хочу его смерти. Просто предоставьте мне, пожалуйста, информацию, что он не опасен, и мы замолчим. Нам просто нужны люди, которые готовы подписать петицию»,

- заключила Екатерина К.

Кому будет адресована петиция, в рабочем посёлке пока не решили: возможно, губернатору, возможно, президенту России Владимиру Путину. Пока же назначили общепоселковый сбор.

«В полиции нам сказали, что будут собирать сход граждан – когда? Вопрос пока решается», — добавляет администратор группы.

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