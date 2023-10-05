Большой груз из Новосибирска отправили бойцам Росгвардии на СВО

В зону СВО бойцам Росгвардии отправили большой груз из Новосибирска.

В Новосибирске собрали и отправили большой груз для росгвардейцев в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в Telegram-канале Сибирского округа Росгвардии.

Для передачи груза мэр Анатолий Локоть встретился с командующим Сибирским округом Росгвардии, генералом-полковником Николаем Марковым.

«В состав гуманитарного груза вошли комплекты спутникового оборудования, тепловые пушки, дизельные генераторы, аккумуляторы и другие технические средства», — говорится в сообщении.

Напомним, что в зону спецоперации из Новосибирска передали 14 дронов. Их закупали по заявке одной из бригад.

Ранее «Сиб.фм» опубликовал фото погибших в сентябре-2023 участников СВО из Новосибирской области.