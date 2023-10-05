Из Новосибирска ушла сеть кофеен «Шоколадница»

В Новосибирске перестала работать крупная столичная сеть «Шоколадница».

Крупная столичная сеть общепита "Шоколадница" исчезла из Новосибирска. Все три кофейни "Шоколадница" в городе были временно закрыты и помечены как "не работающие" на карте 2ГИС. Это может указывать на то, что заведения больше не принадлежат московской сети.

На данный момент вывески с кофеен снимаются. Однако в торгово-развлекательном центре "Галерея Новосибирск" вывеска и логотипы остались. Вместо этого, баристы наливают кофе в обычные стаканчики навынос, либо используют посуду с логотипом Traveler's Coffee. Кофейни также находились в торговых центрах "Аура" и "Сибирский Молл".

"Шоколадница" является крупнейшей российской сетью кафе, у которой на данный момент работает 255 собственных заведений и 137 точек франчайзинга. Первые кофейни "Шоколадница" открылись в Новосибирске в 2007 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске открылся ещё один ресторан Rostic's на месте KFC.

Также цены на бензин и дизель снизились в Новосибирской области. АИ-92 стал дешевле на 22 копейки (0,4%), а цена на АИ-95 снизилась на 0,5% (29 копеек).