Мэр Локоть считает, что ядерные испытания в Сибири повлекут за собой серьезные последствия.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил на предложение Маргариты Симоньян провести высотные атмосферные ядерные испытания над Сибирью, выразив свою озабоченность по поводу ядерной и термоядерной энергии. Главный редактор RT выступила с такой идеей, вызвав реакцию мэра.

Анатолий Локоть подчеркнул необходимость ответственного отношения к ядерной энергии, указав на длительный период полураспада отдельных элементов после ядерного взрыва, который может составлять сотни и тысячи лет. Он отметил, что никто не может предсказать возможные последствия проведения таких испытаний. В своем комментарии мэр, обладающий образованием физика, подчеркнул, что термоядерные наземные взрывы не несут ничего хорошего.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске директора картонно-бумажного комбината просят отправить в колонию. Следствие считает, что директор комбината дал указание сливать отходы картонно-бумажного производства на земельные участки, что привело к загрязнению окружающей среды в окрестностях поселка Красный Яр под Новосибирском.

Также психотерапевт Лях объяснил поведение девочки, которая изрезала 13-летнюю подругу под Новосибирском.