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общество

Мэр Новосибирска Локоть рассказал о переносе работ в парке «Каменка»

Фото: Сиб.фм

Строительство должны были завершить в 2023 году.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился информацией о возможном переносе работ в парке «Каменка». Изначально строительство планировалось завершить в 2023 году. В эфире программы «Мэр отвечает» на радио «Городская волна», градоначальник объяснил, что задержка не связана с плохой организацией работ, а вызвана сложностями на местности.

По словам мэра, на территории парка имеется высокая степень заболоченности.

«Положить асфальт на болото нельзя. Поэтому приходится вынимать грунт, и это потребовало больший объем работ, чем изначально предполагалось», — сказал мэр.

Локоть также отметил, что большую часть проекта подрядчик сможет завершить в этом году. Однако для сохранения высокого качества благоустройства парка, он предложил завершить работы в 2024 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске образовался дефицит водителей общественного транспорта.

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Игорь Кириченко
Журналист

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