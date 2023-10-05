«У него в руках была отвертка»: мужчина напал на женщину с ребенком в Новосибирске

Камеры видеонаблюдения записали, как неизвестный попытался напасть на женщину с сыном.

В Новосибирске в районе Родники на женщину с ее сыном хотел напасть неизвестный мужчина. Камеры видеонаблюдения записали этот момент. Информацию об этом опубликовали в группе «Родники 54».

На записях видно, как женщина с ребенком подошли к подъезду. Женщина помогала оттряхнуть обувь сыну. Через некоторое время появляется неизвестный в кепке и маске. Он стоял и ждал. Как только женщина с ребенком начали заходить в подъезд, неизвестный побежал за ними.

«Страх и ужас, который я испытала на тот момент, не передать словами. У меня тряслось всё, к счастью сын был напуган не так как я. Тут же он мне сказал, что у него в руках была отвертка. Сначала я не поверила, но это оказалось правдой», — рассказала женщина, за которой бежал неизвестный.

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