Новосибирский зоопарк им. Шило закупит кенгуру и пуму за 280 тысяч рублей

Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило купят кенгуру и пуму за 280 тысяч рублей.

В Новосибирске на закупку кенгуру и пумы потратят 280 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Пуму намерены купить за 150 тысяч рублей, а кенгуру — за 130 тысяч. Исполнители закупок и детали поставок пока неизвестны. Есть информация, что выполнить условия необходимо до конца октября.

В местный зоопарк в середине августа уже привезли самца пумы из Нижнего Новгорода. Сейчас ему ищут пару.

Напомним, что в Ленинградской области из частного зоопарка «На Лампушке» пропал новосибирский манул Баюн.

Ранее Новосибирский зоопарк опубликовал видео, снятое в уличном вольере гигантских муравьедов, в котором один из них принимает ванну. Воду для купания налили ему в детскую ванночку.