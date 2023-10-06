«Его запугали»: под Новосибирском педофил не выходит из дома

Сегодня, 6 октября, в Чистоозёрном районе Новосибирской области намечен сход местных жителей – все они возмутились тем, что в родную деревню вернулся 52-летний Александр Кужилов, который отсидел 20-летний срок за изнасилование и убийство 8-летней девочки. Между тем, сам виновник общественных волнений даже из дома не выходит.

История 52-летнего Александра Кужилова, который в 2003 году был осужден за изнасилование и убийство 8-летней девочки, взбудоражила весь Чистоозёрный район. Третий день местные жители требуют «обезопасить» их от отсидевшего 20 лет зэка, который вернулся из тюрьмы в родную деревню.

«Мы не то, что хотим кого-то избить или закопать, мы просто хотим себя обезопасить, больше нам ничего не надо. Люди – они все люди. Кто-то боится, кто-то не боится. У кого-то есть машины подъехать, — объясняла Сиб.фм автор группы «Мы против Кужилова» Екатерина К. – Лично я за своим ребёнком хожу в школы, со школы. Я её ограничила в выходе на улицу. Элементарно, я её даже боюсь выпустить во двор, чтобы траву собрать».

Недостоверная информация о местонахождении вернувшегося домой Александра Кужилова распространяется с огромной скоростью. Жители Чистоозёрного района были так напуганы, что объявили общий сбор. Как рассказывали самые активные чистоозёрцы, они готовы написать про педофила даже президенту России Владимиру Путину.

Сегодня, как рассказали Сиб.фм очевидцы, жители деревень собрались на общий митинг, но он оказался несанкционированным. Активисты по сути высказали претензии друг другу.

Между тем, источник Сиб.фм из правоохранительных органов рассказал, что сам Александр Кужилов сидит дома и даже не выходит на улицу.

«Его местные настолько запугали, что он не выходит с момента отсидки. Ему мама, уже божий одуванчик, приносит еду. Ему выйти не дают уже очень долгое время,

- рассказывает Сиб.фм источник. – Он и не собирается никуда идти. Участковый ходит к нему несколько раз в день и даже ночью. Было даже, что участковый проверял его ночью. Выезжать ему из Чистоозёрного запрещено законом. Его уже загнобили, а он дедушка, еле ходит...»

Тем не менее, сотрудники полиции Чистоозёрного района держат данную ситуацию на особом контроле. Для проверки Александра Кужилова устраивали даже ночные облавы. Вся информация о стремительном перемещении отбывшего срок педофила по посёлку не соответствует действительности...