Глава градостроительства Бердска Дмитрий Есиков уволится в конце октября

В Бердске начальник управления градостроительства покидает свой пост 31 октября.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Дмитрий Есиков принял решение об увольнении и написал соответствующее заявление. С середины октября он находится в отпуске, однако остается фигурирующим в качестве руководителя до конца текущего месяца. Информацию об этом сам Есиков подтвердил в интервью изданию "Бердск-онлайн".

Пока чиновник не раскрыл свои планы на будущее после периода отдыха, но намерен некоторое время не заниматься работой на госслужбе.

Дмитрий Есиков приступил к должности начальника управления градостроительства в марте 2020 года. Его стаж на этой должности составит 3 с половиной года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске с 1 октября сократилось число дачных автобусов. Это стандартное сезонное изменение: следующей весной число таких рейсов снова увеличат.

Также губернатор Новосибирской области Травников показал Мишустину лучшие сёла Сузуна. Добиться значительных успехов аграриям Сузунского района помогло трёхлетнее участие в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». На развитие современной деревни удалось привлечь более 3,7 миллиарда рублей. Значительную часть денежных потоков также привлекают туристы.