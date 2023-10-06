В школе Красноярска 11-летний мальчик умер на уроке физкультуры

В Красноярске школьник умер на уроке физкультуры.

11-летний подросток потерял сознание во время занятия в одной из школ Красноярска. Медики, вызванные на место, констатировали смерть мальчика.

Сразу после происшествия началось расследование, направленное на выяснение обстоятельств гибели ребенка. Для этого назначено судебно-медицинское исследование, которое проведут специалисты из ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Их целью будет определить, что стало причиной такой трагичной смерти подростка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мужчина вышел из тюрьмы и через неделю изнасиловал и убил девочку. Правда, это было 20 лет назад, и до 2023 года он сидел в тюрьме. Сейчас его снова выпустили на свободу.

Также в Новосибирске из квартиры с мусором и тараканами спасли парня-инвалида и 101 кошку. Квартира была буквально затоплена мусором, а тараканы бегали повсюду. Волонтёры, пришедшие на место, обнаружили, что в таких ужасных условиях жили 101 кошка. Помимо пенсионерки, в квартире проживал также её сын-инвалид, у которого были проблемы с развитием.