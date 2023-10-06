Владимир Путин: в телах на самолёте Пригожина нашли фрагменты гранат

По словам Путина, самолёт Пригожина был повреждён изнутри.

Как сообщил президент России Владимир Путин, глава Следственного комитета сообщил ему о фрагментах гранат в телах на самолёте Пригожина. Это может значить, что внешнего воздействия на воздушное судно не было. Об этом Путин рассказал на форуме "Валдай" 5 октября.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась, хотя мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 млрд наличными, но и 5 кг кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», — заявил глава РФ.

Ранее президент России Путин назвал количество контрактников в 2023 году.

Также Путин разрешил украинцам заезжать на территорию России с внутренними паспортами. Главным нововведением является возможность въезда и выезда на основании внутреннего украинского паспорта.