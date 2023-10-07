Тело жительницы Новосибирска нашли в запертой квартире в Октябрьском районе

Спасатели обнаружили тело жительницы Новосибирска в запертой квартире.

Труп женщины нашли в запертой квартире Октябрьского района Новосибирска. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС (16+)» в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошёл 6 октября на улице Бориса Богаткова — к спасателям обратились жильцы дома, которые сообщили, что пожилая женщина не выходит на связь.

«Дверь заблокирована. Доступ в квартиру обеспечен. Женщина 1942 г.р. без признаков жизни передана сотрудникам полиции», — добавили в МАСС.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на улице Авиационной в Дзержинском районе в вечернее время 9 сентября нашли труп молодого человека без признаков жизни.

Напомним, ранее под Новосибирском обнаружили разложившийся труп без головы.