Мужчину отправили в колонию после интимной переписки с девочкой из Новосибирска

Житель Ростовской области получил срок за интимные переписки с детьми — среди них была девочка из Новосибирской области.

Мужчину из Ростовской области приговорили к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По данным СКР, пострадали шесть девочек из разных регионов страны, в том числе одна школьница из Новосибирской области.

Согласно информации ведомства, в период с 2020 по 2022 год мужчина знакомился с детьми через социальные сети, а затем переходил на общение в мобильных мессенджерах. В ходе переписки он отправлял несовершеннолетним девочкам сообщения с содержанием сексуального характера.

По уточненным данным, в возрасте от 9 до 14 лет стали жертвами этого преступления шесть девочек, проживающих в Орловской, Брянской, Новосибирской, Курской и Ростовской областях.

Кроме того, в 2021 году осужденный приобрел, хранил и распространил в интернете материалы с детской порнографией. Во время предварительного расследования мужчину заключили под стражу. Он полностью признал свою вину.

Напомним, в Новосибирске в автобусе мужчина публично занимался онанизмом.