Новосибирские школьники завоевали победу на всероссийском фестивале ГТО

Школьники из Новосибирска выиграли на всероссийском фестивале ГТО.

На VIII Всероссийском фестивале ГТО победили школьники из Новосибирска. Об этом сообщили в Telegram-канале всероссийского детского центра «Артек».

Финал фестиваля ГТО прошёл в ВДЦ «Артек». Первое место в командном многоборье заняли дети из Новосибирской области. Серебро забрала команда Республики Башкортостан. Третье место досталось участникам из Республики Коми.

Заключительные соревнования проводили с 28 сентября. В нём поучаствовало более пяти сотен детей из 64 регионов России. Школьники соревновались в плавании, стрельбе из винтовки, беге и других нормативах в течение недели.

Напомним, что Милена Кислова и Юлия Колмакова из Новосибирска смогли пройти в финал престижного конкурса «Мисс Россия-2023».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске многодетная семья Путинцевых взяла на перевоспитание 17-летнего ставропольского мажора Никиту Лесняка.