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общество

Певица Глюк'oZа опубликовала фото из бомбоубежища в Израиле

Фото: Telegram-каналы Глюк'oZы и Ксении Собчак

Фотографии с семьёй из бомбоубежища в Израиле опубликовала певица Глюк'oZа.

Находящаяся в Израиле поп-певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк'oZа, опубликовала фотографии с семьёй из бомбоубежища. Снимки появились в её Telegram-канале.

«Сидим, пока работают сирены», — пишет певица.

Фото Певица Глюк'oZа опубликовала фото из бомбоубежища в Израиле 2

Как отметила журналист и близкая подруга певицы Ксения Собчак, Глюк'oZа приехала в Израиль на концерт американского исполнителя Бруно Марса вместе с мужем Александром Чистяковым и двумя детьми: 16-летней Лидой и 12-летней Верой. В результате вся семья оказалась в бомбоубежище. Они находятся там уже два дня.

«Но аэропорт при этом , говорят не закрывали, завтра улетают. Мира всем нам», — подчёркивает Собак.

Ранее новосибирцы, переехавшие в Израиль, рассказали о боевых действиях в стране.

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Диана Джафарова
журналист

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