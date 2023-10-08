«Шелупонь»: девушки с обнажённой грудью устроили шоу в ночном клубе Новосибирска

Жители Новосибирска сняли на видео конкурс с обнажёнными танцами в одном из ночных клубов.
В одном из ночных клубов Новосибирска провели конкурс с обнажёнными танцами, сообщили читатели Telegram-канала «АСТ-54 Black».
На кадрах видно, как несколько девушек по очереди раздеваются на барной стойке под громкую музыку — происходящее сопровождается одобрительными выкриками посетителей заведения.
Пользователи соцсетей в комментариях под публикацией осудили подобные танцы:
«Срамота!»;
«Шелупонь»;
«Голову бы хоть помыла перед походом», — высказываются комментаторы.
Некоторые подписчики Telegram-канала поддержали отдыхающих.
Напомним, ранее в Новосибирске девушка без трусов села на лицо парню в ночном клубе.