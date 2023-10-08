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общество

«Шелупонь»: девушки с обнажённой грудью устроили шоу в ночном клубе Новосибирска

Фото: соцсети

Жители Новосибирска сняли на видео конкурс с обнажёнными танцами в одном из ночных клубов.

В одном из ночных клубов Новосибирска провели конкурс с обнажёнными танцами, сообщили читатели Telegram-канала «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как несколько девушек по очереди раздеваются на барной стойке под громкую музыку — происходящее сопровождается одобрительными выкриками посетителей заведения.

Пользователи соцсетей в комментариях под публикацией осудили подобные танцы:

«Срамота!»;

«Шелупонь»;

«Голову бы хоть помыла перед походом», — высказываются комментаторы.

Некоторые подписчики Telegram-канала поддержали отдыхающих.

Напомним, ранее в Новосибирске девушка без трусов села на лицо парню в ночном клубе.

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Диана Джафарова
журналист

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