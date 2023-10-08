Стало известно, почему звёзды «Ералаша» ушли из жизни так рано

Некоторые звёзды сериала «Ералаш» трагически погибли в начале карьеры.

Много молодых актеров известного сериала «Ералаш» неожиданно погибли в самом начале своей карьеры. Возможность появиться на телевидении СССР была шансом на успешное будущее. Молодые актеры, даже получившие эпизодические роли в популярном тележурнале «Ералаш», мгновенно становились известными широкой публике. Однако только немногие из них смогли удержаться на вершине славы.

По данным издания «АиФ», несколько молодых артистов не смогли раскрыть свой потенциал из-за трагической гибели в самом начале карьеры. Среди них был Александр Дробиков, который в возрасте 20 лет отравился угарным газом в автомобиле.

Алексей Фомкин, исполнитель роли Коли Герасимова в фильме «Гостья из будущего», регулярно снимался в выпусках киножурнала «Ералаш». Однако он не смог закончить школу и позднее работал в МХАТе, а затем уехал в деревню. В возрасте 26 лет он погиб, заживо сгорев в своем доме.

Александр Варакин сыграл в нескольких фильмах, включая роли в «Каникулах Петрова и Васечкина» и эпизодах «Ералаша». Его связь с криминальными кругами и разгульный образ жизни привели к его смерти в возрасте 36 лет.

Жизнь Веры Иванко, которая начала свою актерскую карьеру в театре на Таганке еще в юном возрасте, неожиданно оборвалась в 20 лет. Девушка погибла под поездом по дороге на репетицию в загадочных обстоятельствах.

Напомним, в финале «Мисс Россия-2023» 8 октября выступят две красавицы из Новосибирска.