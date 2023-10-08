Строители рассказали историю заброшенной под Новосибирском взлётно-посадочной полосы

Стала известна история заброшенной взлётно-посадочной полосы в Сузунском районе Новосибирской области – в селе Шарчино планировалось построить аэровокзал.

Издание "BFM-Новосибирск" рассказал историю поросшей травой взлётно-посадочной полосы. Однако исторических данных о том, когда и зачем её строили – не было.

После публикации коллег историю ВПП решил освежить для современных исследователей житель села Шарчино, профессиональный строитель Николай Ковров. Рассказ мастера уже взяли на вооружение представители Шарчинского сельсовета.

«Николаю Анатольевичу не потребовалось что-то вспоминать или сверяться с документами. Я задала ему пару вопросов, и он всё детально рассказал,

– поделилась глава Шарчинского сельсовета Наталья Кондратьева. – Строил аэродром совхоз Шарчинский. Инициатором выступал директор, Владимир Проклов. Это были 70-ые годы. В то время в соседнем селе Битки, которое расположено в 20 км от нас, был аэродром. Но там не было асфальтовой полосы. Шарчинский аэродром хотели сделать основательным, с двухэтажным аэровокзалом. По планам, он должен был обслуживать несколько населенных пунктов. Предполагалось, что знаменитые АН-2 будут доставлять пассажиров и грузы".

Планировалось, что на строительство аэродрома потратят 218 тысяч рублей. Песок для взлётно-посадочной полосы доставляли с ближайшего карьера, щебень привозили из Искитима.

Была построена ВВП длиной 500 м и шириной 20 м и одна площадка для стоянки самолетов. Также была вырыта скважина глубиной 145 м. Но через три года стройка остановилась навсегда.

"Ковров говорит, что самолет здесь садился только один раз – на нем прилетали кураторы из Новосибирска, чтобы посмотреть на ход работ. Почему остановилось строительство, Николай Анатольевич точно не знает. Но по времени это совпадает со сменой директора совхоза. Мы еще будем уточнять информацию в архивах и у бывших сотрудников",

– заключила глава сельсовета.