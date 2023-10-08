В Новосибирске зоозащитники из ЦРДЖ пожаловались на лжеволонтёров с совами

Зоозащитники из Центра реабилитации диких животных в Новосибирске рассказали, что в Новосибирске появились вымогатели, которые действуют от их имени.

Специалисты ЦРДЖ рассказали, что людей с совами заметили гуляющими по площади Ленина и набережной. Подходя к новосибирцам, они предлагают сфотографироваться с совой, а также помочь финансово Центру реабилитации диких животных.

В ЦРДЖ отмечают, что к этим людям не имеют никакого отношения, ведь своих покалеченных птиц они не за что не вынесут на показ публики. Есть ещё совы-инвалиды, которые навсегда поселились у кураторов.

«Во втором случае с птицами занимаются, они терпимо относятся к людям, но от большого количества внимания устают. Именно поэтому наших ребят с птицами вы можете увидеть только на мероприятиях, которые не так часто проводятся,

– подчёркивают волонтёры ЦРДЖ. – Каждое мероприятие, в котором участвуют наши волонтёры и их животные, мы анонсируем".

Волонтёры Центра реабилитации диких животных призывают писать на таких владельцев сов заявления в полицию.

Кстати, сов часто находят прямо на улицах Новосибирска. Так, на этой неделе неясыть обнаружили на улице в Дзержинском районе.