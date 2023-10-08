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общество

В новосибирском Академгородке прошёл пикет в защиту леса

Фото: ru.freepik.com

Жители новосибирского Академгородка вышли на пикет в защиту зелёных насаждений.

В новосибирском Академгороде активисты устроили пикет в защиту зеленых насаждений, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным СМИ, на данный момент в этом районе проводится реконструкция, в ходе которой расширяется пешеходная зона и производится укладка асфальта. Однако, по словам активистов, работы спецтехники нанесли серьезный ущерб соснам и березам, находящимся на пути.

В результате этого три дерева не выдержали и обрушились. Аналогичная ситуация наблюдается на Цветном проезде, а также на улицах Ильича, Жемчужной и Пирогова.

Один из основных обвинений, выдвигаемых активистами, заключается в безразличном отношении рабочих к природе. Они не проявляют должного уважения к траве, подлеску и подстилкам, что вызывает возмущение у людей, которые устали от такого отношения к окружающей среде.

Напомним, в Новосибирской области заметили массовое скопление больших жаб.

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Диана Джафарова
журналист

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