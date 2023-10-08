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общество проиcшествия

В Омской области после гибели ребёнка в колодце возбудили уголовное дело

Фото: скриншот с видео прокуратуры Омской области

В СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела из-за смерти двухлетней девочки в колодце.

В Исилькуле Омской области на этой неделе произошло резонансное происшествие: двухлетняя девочка гуляла с братом во дворе и провалилась в колодец. Спасти ребёнка не удалось.

После случившегося в прокуратуре Омской области объявили о начале проверки. А сейчас стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Ещё проводится судебно-медицинская экспертиза, но следователям уже удалось выяснить, что колодец долгое время стоял с открытой крышкой, что и привело к трагедии.

Читайте также на сайте Сиб.фм, как в Новосибирске ночью на улице Волховская в колодец упал мужчина и просидел там почти сутки.

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Елена Отмахова
журналист

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