В Омской области после гибели ребёнка в колодце возбудили уголовное дело

В СУ СКР по Омской области сообщили о возбуждении уголовного дела из-за смерти двухлетней девочки в колодце.

В Исилькуле Омской области на этой неделе произошло резонансное происшествие: двухлетняя девочка гуляла с братом во дворе и провалилась в колодец. Спасти ребёнка не удалось.

После случившегося в прокуратуре Омской области объявили о начале проверки. А сейчас стало известно, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

Ещё проводится судебно-медицинская экспертиза, но следователям уже удалось выяснить, что колодец долгое время стоял с открытой крышкой, что и привело к трагедии.

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