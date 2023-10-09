Что говорят покинувшие Россию звёзды про войну в Израиле?

Наши соотечественники, покинувшие страну после начала СВО, оказались в эпицентре палестино-израильского локального конфликта. Своё мнение относительно этих событий они выкладывают в своих микроблогах в соцсетях.

Земли Израиля перестали быть спокойным прибежищем для россиян, которые мигрировали в обетованные края в силу политических взглядов. Среди них звёздная пара Пугачевой и Галкина (признан в РФ иноагентом), юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актер Анатолий Белый, Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и его четвертая жена Эйнат Кляйн (гражданка Израиля), режиссер Тимур Бекмамбетов, основатель группы «Секрет» Максим Леонидов.

Часть из них проявило буквально патриотические чувства по отношению к «новой Родине». Так, супруг Примадонны выразил соболезнования погибшим и их семьям и пообещал молиться за тех, кто оказался в заложниках. Он уверенно заявил, что «Израиль победит».

Максим Леонидов под видео из очереди в пункт сдачи донорской крови написал: «Нас не победят».

Эпатажная журналистка Ксения Собчак, имеющая израильский паспорт, но отрицающая на публике гражданство иных стран, кроме России, рассказала, что её друзья, мигрировавшие в землю обетованную, сейчас шлют ей фото своих подросших детей в военных касках (попали под израильскую мобилизацию).