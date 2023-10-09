Девушки из Новосибирской области не вошли в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия 2023»

Конкурс «Мисс Россия 2023» выиграла девушка из Санкт-Петербурга.

Девушки из Новосибирской области не вошли в ТОП-20 «Мисс Россия 2023». Конкурс выиграла девушка из Санкт-Петербурга, второе место заняла представительница Якутии, а третье место заняла представительница Тольятти.

Из Новосибирской области в ежегодном конкурсе участвовали две девушки — Юлия Колмакова представляла Новосибирск, а Милена Кислова на конкурсе была от области.

Как ранее писал Сиб.фм, участница конкурса «Мисс России-2023» из Новосибирска снялась в купальнике с ретро-автомобилем.

Напомним, Милена Кислова и Юлия Колмакова, проживающие в Новосибирске, смогли пройти в финал престижного конкурса «Мисс Россия-2023». Юлия является выпускницей НГУЭУ, а Милена только в этом году поступила в Кемеровский университет.