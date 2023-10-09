Еще один банк объявил о выдаче платежных стикеров

Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате. Он работает с использованием технологии NFC для передачи платежной информации с наклейки на терминал, что позволяет расплачиваться смартфоном в одно касание, как при использовании Pay-сервисов. Наклеиваемая на устройство часть стикера не содержит ни номера, ни срока действия, ни CVC кода, что делает его использование максимально безопасным. На стикер можно установить ПИН-код, а также лимиты по операциям, а в случае потери – оперативно его заблокировать.

Стикер можно привязать как к основному счету, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному, что удобно для клиентов. Новый сервис позволяет не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в устройствах, которые поддерживают технологию NFC.

«По нашей оценке, стикеры прежде всего пригодятся владельцам смартфонов на iOS, у которых сейчас нет возможности использовать Pay-сервисы на своих устройствах. Исходя из запросов клиентов и спроса на рынке, мы ожидаем, что до конца года новым продуктом воспользуются порядка 300 тысяч человек. Хочу отметить, что в целом, клиенты, имеющие стикер, отличаются большей транзакционной активностью, чем владельцы обычных карт. Платежный стикер можно наклеить на смартфон или чехол телефона. Платить им в одно касание получится везде, где есть терминал», – комментирует Ростислав Яныкин, директор департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.