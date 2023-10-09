Как поднимут зарплаты бюджетников в Новосибирской области в октябре: распоряжение губернатора

Травников принял принципиальное решение — второе в текущем году повышение заработной платы сибирским бюджетникам превысит ранее запланированный уровень.

С 1 октября 2023 года будут пересчитаны заработные платы тех работников бюджетной сферы нашей области, кто не попал под майскую индексацию в текущем году (проведена по президентскому Указу). Октябрьское увеличение станет более ощутимым, чем планировалось ранее (в долгосрочных планах властей значился уровень индексации 5,3 %, но был скорректирован относительно уровня инфляции на конец 2023 года до 7,5 %).

Об этих и других ключевых моментах жизни нашей области рассказал на недавнем оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он подчеркнул, что «оплата труда «бюджетников» работников, в первую очередь, социальной сферы – здравоохранения, образования, культуры и других является первоочередной задачей власти».

Глава региона заверил, что увеличенные заработки работников бюджетной сферы нашей области будут пересчитаны с учётом индексации на 7,5 % уже в текущем месяце. В связи с этим он поручил министрам, главам округов и районов сообщить об индексации руководителям учреждений.