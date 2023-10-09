«Лицемерный человек»: шоу про 17-летнего мажора в Новосибирске закончилось скандалом

Между участниками шоу «Чадо из ада», новый выпуск которого сняли в Новосибирске, произошёл конфликт.

Участники пятого выпуска шоу «Чадо из ада» — 17-летний ставропольский мажор Никита Лесняк и Илья Путинцев из новосибирской многодетной семьи — поссоритилсь в социальных сетях после премьеры передачи. В разговоре с Сиб.фм старший сын семьи Путинцевых рассказал, что причиной конфликта стало неприемлемое поведение его временного брата из богатой семьи.

«За последние два дня мне скинули очень много "кружочков" и "историй", где Никита несёт всякую чушь про меня. Он там говорит, что у нас какие-то не очень отношения. Знаешь, что я тебе скажу, Никита? Ты приехал ко мне домой, в мою семью, мы тебя приняли, а ты вёл себя очень грубо. Хотя на камеры говорил, что тебе всё понравилось и ты изменился», — обратился Илья Путинцев к Никите.

Илья добавил, что считает поведение Никиты лицемерным, так как парень вёл себя дружелюбно лишь на камеру.

«Возможно, на секундочку показалось, что это так и случилось. Но в соцсетях он повёл себя, как немножко лицемерный человек: на камеру он один, а в жизни — другой», — подчёркивает Илья в разговоре с «Сиб.фм».

Напомним, что в Новосибирске многодетная семья Путинцевых взяла на перевоспитание 17-летнего ставропольского мажора Никиту Лесняка.