Чадо из ада: семья из Новосибирска взяла на перевоспитание 17-летнего мажора

Мажор из Ставрополя попал на перевоспитание в новосибирскую семью.

В Новосибирске многодетная семья Путинцевых взяла на перевоспитание 17-летнего ставропольского мажора Никиту Лесняка. Результаты эксперимента показали в шоу «Чадо из ада».

«Никем не хочет быть. Хочет просто тратить наши деньги, мы очень озабочены этим. Попробовали уже всё, что только можно», — рассказывает об избалованном сыне 37-летняя Ольга.

По словам родителей, содержание Никиты обходится им в 500 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, семья не экономит на подарках для своего чада: на 15-летие мальчику купили трёхэтажную квартиру, а в 16-й день рождения — джип. Никита также подчёркивает, что между этими праздникам родители выделили 27 миллионов рублей на студию звукозаписи для сына.

Мажора отправили на перевоспитание в Новосибирск к многодетной семье Путинцевых. Ирина и Владимир живут в трёхкомнатной квартире и воспитывают пятерых детей. Средняя заработная плата семьи — 60 тысяч рублей в месяц.

«Это интересно. Знакомиться с человеком из другого мира, который не знает счёта деньгам и живёт, как ему захочется», — прокомментировал приезд мажора 18-летний Илья Путинцев.

Новосибирцы встретили гостя хлебом с солью и в течение четырёх дней пытались показать ему простую жизнь.

Напомним, что музыкант и автор песен из Новосибирска Иван Бахтин спел песню «Дорога домой» в программе «Песни от всей души» Андрея Малахова.