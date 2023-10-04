Уроженец Новосибирской области Иван Бахтин спел «Дорогу домой» на шоу Малахова

Певец из Новосибирской области спел на шоу Малахова на канале «Россия 1».

Иван Бахтин, музыкант и автор песен из Новосибирска, принял участие в программе "Песни от всей души" на телеканале "Россия 1". Во время передачи он исполнил свою песню "Дорога домой".

На программе Иван поделился своей жизненной историей и назвал ее сложной. Родители музыканта развелись, когда ему было 11 лет, и он остался жить с отцом в селе Черновка. В те годы отец купил ему первую гитару, и Иван начал сочинять песни. Он отметил, что его творчество вдохновляется окружающим его миром.

Интересно, что Бахтин никогда не научился играть на гитаре по аккордам и играет музыку на слух. Песню "Дорога домой" он записал в декабре 2022 года, и она быстро стала популярной. Ролик на YouTube был просмотрен примерно 100 тысяч раз.

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