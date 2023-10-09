Новосибирская область укрепляет систему оказания медико-психологической помощи жителям региона

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладом об открытии кабинетов медико-психологической помощи выступил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

С 01.06.2023 на территории области в рамках исполнения Поручения Президента Российской Федерации для жителей открыто 54 кабинета медико-психологического консультирования в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в центральных районных (городских) больницах. На 01.10.2023 в районах Новосибирской области открыто и действует 28 кабинетов МПК, на территории г. Новосибирска – 26 кабинетов МПК. В Новосибирске планируется открыть ещё 8 таких кабинетов.

В рамках взаимодействия минздрава и регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» осуществляется организация медицинской и психологической помощи участникам СВО и членам их семей государственными учреждениями, подведомственными министерству.

В кабинетах медико-психологического консультирования (МПК), психотерапевтических и психиатрических кабинетах на территории области психологическая помощь оказана 1 224 участникам СВО и 1 713 членам семей (в том числе 961 несовершеннолетнему).

Андрей Травников отметил: «Для того, чтобы нашим землякам не пришлось пользоваться услугами мощной системы психиатрической помощи, очень важно своевременно проводить диагностирование, вести консультации и обеспечивать профилактику со стороны психологов и психотерапевтов. Особенно это важно сегодня в отношении такого специфического явления, как посттравматический синдром. Просьба ко всем профильным специалистам, органам власти в муниципалитетах – принять информацию к сведению и использовать её в работе. Если наши коллеги на местах почувствуют нехватку в специалистах-психологах и психотерапевтах, мы можем эту задачу решить путём дополнительного обучения действующих специалистов в районах и городах», — подчеркнул Губернатор.

Для направления участников специальной военной операции и членов их семей на получение психологической помощи и поддержки минздравом разработана памятка по вопросам медицинской и психологической помощи при посттравматических стрессовых расстройствах.

Совместно с министерством труда и социального развития специалисты НОКПБ №3 проводят выездные приёмы. На 01.10.2023 осуществлены выезды в 11 районов области. Таким образом, на территории региона в 2023 году сформирована система оказания медико-психологической помощи, в том числе участникам СВО и членам их семей. Работа в данном направлении будет продолжена.

Сегодня структура психиатрической службы минздрава Новосибирской области состоит из: скорой психиатрической помощи, в которую входят психиатрические бригады СМП; амбулаторной службы, в которую входят диспансерные отделения ГНКПБ №3, НОДКПНД, КДП №2; дневных стационаров в ГНКПБ №3, НОДКПНД; 12 межрайонных психиатрических кабинетов; 3 психиатрических стационаров, расположенных в ГНКПБ №3, НОПБ №6, Новосибирской ПБСТИН МЗ РФ.

Кроме материально-технического обеспечения, Минздравом НСО разработан и утверждён план мероприятий по укреплению кадрового обеспечения психиатрической службы. В 2023 году осуществлён выпуск 51 специалиста Новосибирского государственного медицинского университета по специальности «Клиническая психология». По итогам 6 месяцев 2023 года по программам профессиональной переподготовки обучены 13 специалистов.

В рамках повышения квалификации в 2022 году на интернет-портале Минздрава России по направлению «Посттравматическое стрессовое расстройство» обучено 450 специалистов. В 2023 году по данному направлению прошли повышение квалификации ещё 150 медработников.