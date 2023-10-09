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общество проиcшествия

Новосибирский срочник погиб после обстрела на границе Крыма

Фото: с официальной страницы школы №211 во "ВКонтакте"

20-летний срочник из Новосибирска погиб, неся службу на границе Крыма – вчера прошли похороны.

Иван Фролов учился в школе №211 им. Л.И. Сидоренко. После окончания одиннадцати классов отправился на срочную службу в ряды российской армии. Его часть дислоцировалась на границе Крыма.

Уже в октябре Иван должен был вернуться домой, но попал под обстрел и впал в кому. Врачи так и не смогли его спасти.

«Иван, выпускник нашей школы, служил в рядах российской армии, во время обстрела границы полуострова Крыма получил ранение в голову, скончался. Помним и скорбим!!!» — кратко сообщили в школе.

Известно, что похороны Ивана прошли вчера. Проститься с молодым человеком пришли близкие и друзья.

Напомним, 14 сентября была обстреляна Белгородская область, а над Крымским полуостровом были сбиты 11 БПЛА ВСУ.

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Елена Отмахова
журналист

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