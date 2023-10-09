Новосибирцы рассказали о чудовищных потерях в войне в Израиле

Из-за конфликта на Ближнем Востоке погибли не менее 1000 человек, а около 100 израильтян были захвачены в плен ХАМАС.

Переехавшие новосибирцы рассказали о серьезных потерях в войне на Ближнем Востоке. Об этом пишет Atas.

Конфликт между Израилем и Пакистаном обострился 7 октября. По заявлению официальных лиц Израиля, с территории Газы было выпущено сотни ракет, наносящих удары по израильской территории. В результате этого конфликта началась полноценная война.

В секторе Газа армия Израиля (ЦАХАЛ) уже уничтожила более 500 объектов, что привело к эвакуации жителей приграничных районов. В городе Тель-Авиве местные жители активно закупают продукты. По последним данным, в результате конфликта погибли не менее 1000 человек, а около 100 израильтян находятся в плену у ХАМАС.

В Израиле проживает значительное количество русскоговорящих людей, и по последним данным на 2022 год их число составляет около 15% от общего числа граждан страны.

Мая Винер рассказала, что из-за сложившейся ситуации она предпочитает оставаться дома и заказывать доставку еды. Она также отметила, что некоторые россияне планируют покинуть Израиль и переехать в более стабильные страны.

По словам собеседников, в городах обстановка более спокойная по сравнению с поселками. Антонина Дубровника отметила, что она проживает в городе Гиватаим и продолжает жить как раньше, но недавно в ее районе произошло прямое попадание ракеты.

Многие израильтяне покидают столицу и уезжают на север страны. Сотни граждан собрались в Хайфе, чтобы сдать кровь для раненых в Национальной медицинской службе.

Галина Гузман из Ашкелона рассказала о своих переживаниях и отметила, что она находится в постоянной готовности из-за отсутствия защитного помещения (мамада) в их доме. Она с мужем и тремя животными готова покинуть страну. Они часто находятся в бомбоубежище, которое находится всего в 50 метрах от их дома, и имеют доступ к оружию. По словам Галины, потери в результате конфликта невообразимы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называет происходящее войной и обещает отомстить за каждого погибшего. В настоящее время в секторе Газа развернуты 31 батальон и четыре дополнительные дивизии.

Израиль получил поддержку от Европейского союза, Соединенных Штатов и Австралии, в то время как ХАМАС получил поддержку Сирии, Катара и Ирана.