Ожидали 5%, а получат 7,5: в Новосибирске повысят зарплату бюджетников в октябре-2023

Новосибирским бюджетникам повысят зарплату — уровень индексации превзошёл ожидания представителей сферы.

Зарплаты бюджетников в Новосибирской области будут проиндексированы на более высокий процент, чем планировалось ранее. Вместо ожидаемых 5%, они вырастут на 7,5%. Для обеспечения этого роста потребуется дополнительное финансирование в размере 2,1 млрд рублей. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам губернатора Андрея Травникова, средства на индексацию заработных плат уже имеются, и поправки в региональный бюджет будут приняты на ближайшей сессии законодательного собрания. Он подчеркнул, что повышение оплаты труда в бюджетной сфере является первоочередной задачей в условиях экономической нестабильности.

В прошлом году зарплаты бюджетников Новосибирской области были проиндексированы дважды: в июле на 10% и в октябре на 4%. В этом году индексация также будет проведена в два этапа. В итоге за октябрь зарплаты вырастут на 7,5%, что больше, чем в прошлом году.

По данным главы регионального министерства финансов Виталия Голубенко, в бюджете на 2023 год был запланирован рост зарплат на 111%. Однако ожидается, что реальный рост составит 115% по итогам текущего года.

Напомним, пенсия в Новосибирске вырастет до 23,2 тысяч рублей в 2024 году.