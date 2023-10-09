Песков вспомнил «предсказания» Жириновского, комментируя войну в Израиле

Пресс-секретарь президента отметил, что заявления Жириновского содержали точный анализ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о «предсказаниях» экс-главы партии ЛДПР Владимира Жириновского по поводу событий на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь отметил, что заявления Жириновского о том, что все забудут об Украине, когда вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке, содержали точный анализ развития событий.

«Вы знаете, что Жириновский делал много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий. Мы с большой тревогой наблюдаем, что происходит на Ближнем Востоке вокруг Израиля», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской еврейской общине высказались о войне в Израиле.