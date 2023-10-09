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общество

Прокуратура Новосибирской области поручила администрации приобрести спецтехнику в Барабинске

Фото: мэрия Новосибирска

Администрация Барабинска не покупала технику для содержания улично-дорожной сети.

Прокуратура Новосибирской области понудила администрацию Барабинска приобрести спецтехнику для содержания улично-дорожной сети.

По данным ведомства, администрация города бездействовала и не покупала технику для города. Межрайонный прокурор подал иск в Барабинский районный суд, чтобы муниципалитет обеспечил местный МБУ «Городская служба благоустройства» специализированной техникой (автогрейдер, поливальная машина, машина КАМАЗ и др.).

Суд удовлетворил иск прокурора. Исполнение решения будет контролировать надзорное ведомство.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирской области с 10 октября изменится расписание семи электричек.

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Дамир Трубников

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