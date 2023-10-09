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общество

В Новосибирске ищут мужчину, занимающегося онанизмом в автобусе

Фото: Pexels.com

Полиция устанавливает личность мастурбирующего мужчины.

В Новосибирске устанавливают личность мужчины, который занимался самоудовлетворением в общественном транспорте. Об этом сообщает МВД по региону.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции в установленном порядке, проводится проверка, личность гражданина и все обстоятельства устанавливаются», – сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что 9 октября очевидцы сняли на видео, как неизвестный мужчина занимался онанизмом в автобусе, не стесняясь других людей. Рядом с мужчиной сидела женщина. Она отвернулась к окну, чтобы не видеть мастурбацию неизвестного.

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Игорь Кириченко
Журналист

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