В Новосибирске ищут мужчину, занимающегося онанизмом в автобусе

Полиция устанавливает личность мастурбирующего мужчины.

В Новосибирске устанавливают личность мужчины, который занимался самоудовлетворением в общественном транспорте. Об этом сообщает МВД по региону.

«Сообщение зарегистрировано в отделе полиции в установленном порядке, проводится проверка, личность гражданина и все обстоятельства устанавливаются», – сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что 9 октября очевидцы сняли на видео, как неизвестный мужчина занимался онанизмом в автобусе, не стесняясь других людей. Рядом с мужчиной сидела женщина. Она отвернулась к окну, чтобы не видеть мастурбацию неизвестного.