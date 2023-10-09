В Новосибирске продают центр здоровья и спорта «Акватонус» за 230 млн рублей

В Новосибирске продают Центр здоровья и спорта «Акватонус», где находится 25-метровый бассейн.

В Новосибирске на продажу выставлен Центр здоровья и спорта «Акватонус», расположенный в микрорайоне Троллейный. Его стоимость составляет 230 млн рублей. Информация о продаже была опубликована на сайте N1.ru.

Собственник здания отмечает, что 7-этажное здание площадью 1270 кв. м. построено семь лет назад. В подвале комплекса установлено современное оборудование для очистки и подготовки воды для бассейнов, а также осушительное оборудование.

На первом этаже расположен спортивный 25-метровый бассейн на 5 дорожек и сауна.

На втором этаже находятся два бассейна для обучения плаванию детей с рождения, каждый с отдельными душевыми и раздевалками, а также массажный кабинет площадью 12 кв. м.

На третьем этаже расположен спортивный зал площадью 346 кв. м, а также два малых зала площадью 75 кв. м. и 57 кв. м для групповых программ, все с раздевалками.

На четвертом этаже находятся раздевалки с финскими саунами для посетителей тренажерного зала и групповых занятий.

На пятом этаже расположен тренажерный зал площадью 350 м2, оснащенный современными тренажерами, зоной функционального тренинга и большим залом для групповых программ (140 м2).

На шестом этаже Центра находятся офисные помещения площадью 225 м2.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске откроют НИИ для импортозамещения технологий связи.