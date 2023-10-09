«Велик риск вовлечения третьих сил»: в Кремле высказались о войне в Израиле

В Кремле считают, что нужно попробовать начать переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о войне в Израиле. Он считает, что палестино-израильский конфликт развивается по пути эскалации. Песков отметил, что есть вероятность вовлечения третьих сил в боевые дейтсивя.

«Нужно нащупать пути переговорного процесса и выйти из режима силового решения», — сказал пресс-секретарь президента.

Пресс-секретарь заявил, что ситуация в Газе «вызывает серьёзные опасения». Он отметил, что России первоочередно важна судьба граждан зоны конфликта.

«Про отношениях Москвы и ХАМАС говорить рано, сначала ситуация должна выйти из стадии горячей войны», — сказал Песков.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Песков вспомнил «предсказания» Жириновского, комментируя войну в Израиле.