За год 795 нелегальных мигрантов выдворили из Новосибирской области

Еженедельно в среднем около 50 мигрантов правоохранители выдворяют из России.

Из Новосибирска этом году выдворили 795 граждан стран ближнего зарубежья, нарушивших срок пребывания в России. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.

Так, например, на прошлой неделе из Новосибирска домой отправили гражданина Армении. Выяснилось, что у него еще в ноябре прошлого года закончился срок действия визы на пребывание в Российской Федерации.

Как сообщает служба, чаще всего именно мужчины нарушают миграционное законодательство. Иногда 2-3 женщины попадают в список нарушителей. Например, 24-летняя гражданка Узбекистана, приехала с ребенком и мужем в Новосибирск на заработки. У мужчины срок визы еще не закончился, а вот у женщины просрочен еще в октябре.

«Женщину задержали на одном из рынков левобережья. При назначении наказания судья, учитывая длительный период незаконного нахождения на территории России, решила выдворить мигрантку за пределы Российской Федерации в принудительной форме. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов препроводили иностранку, как и остальных незаконных мигрантов, до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации», — говорится в сообщении ГУФССП.

Служба напоминает, что за пропуск сроков на временное пребывание в РФ предусмотрен штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с депортацией или без нее (ст. 18.8 КоАП РФ). Отметим, что за совершенное правонарушение к гражданам применяется запрет на въезд в РФ на 5 лет.

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