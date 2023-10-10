Грибы проросли в новосибирском автобусе №23

Пассажиры новосибирского автобуса заметили проросшие в салоне грибы.

В Новосибирске пассажиры автобуса №23 заметили грибы, проросшие в салоне. Фото в своём Telegram-канале опубликовала местный депутат Горсовета Светлана Каверзина.

«Всюду жизнь», — подписала кадр Каверзина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в социальной сети ВКонтакте в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» появилась информация о находке грибника из Новосибирска. Мужчина обнаружил огромный головач весом 5 килограммов в Коченёвском районе и опубликовал фото своей находки.

Также ранее в усадьбах деревни Бугры, расположенной в Кировском районе Новосибирска, появились необычные гости – фиолетовые рядовки. Это съедобные грибы с фруктовым ароматом, которые стали настоящим открытием для жителей Бугров в этом году.