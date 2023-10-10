сегодня
10 октября, 13:13
пробки
5/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 101.3 | eur 107.0
сегодня
10 октября, 13:13
пробки
5/10
погода
+18.1°C
курсы валют
usd 101.3 | eur 107.0
сегодня 11:52
общество

Грибы проросли в новосибирском автобусе №23

Фото: Светлана Каверзина/тг

Пассажиры новосибирского автобуса заметили проросшие в салоне грибы.

В Новосибирске пассажиры автобуса №23 заметили грибы, проросшие в салоне. Фото в своём Telegram-канале опубликовала местный депутат Горсовета Светлана Каверзина.

«Всюду жизнь», — подписала кадр Каверзина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в социальной сети ВКонтакте в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» появилась информация о находке грибника из Новосибирска. Мужчина обнаружил огромный головач весом 5 килограммов в Коченёвском районе и опубликовал фото своей находки.

Также ранее в усадьбах деревни Бугры, расположенной в Кировском районе Новосибирска, появились необычные гости – фиолетовые рядовки. Это съедобные грибы с фруктовым ароматом, которые стали настоящим открытием для жителей Бугров в этом году.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в