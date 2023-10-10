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общество проиcшествия

В Новосибирске заявили о массовой депортации мигрантов

Фото: Telegram-канал «ЧП Новосибирск»

В УФССП России по Новосибирской области рассказали о планах по депортации мигрантов – ежедневно выдворяют по 50 человек.

Как рассказали в службе судебных приставов, только на минувшей неделе домой были отправлены 33 мигранта. Всего же с начала 2023 года депортированы 795 граждан из соседних республик.

"Еженедельно в среднем около 50 мигрантов правоохранители выдворяют из страны. Как правило, это граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Киргизии", – констатируют в службе судебных приставов.

В основном среди тех, кого насильно отправляют домой – мужчины, но в списках еженедельно встречаются по 2-3 женщины.

Напомним, наиболее масштабный рейд по выдворению мигрантов состоялся на прошлой неделе. Сотрудники спецслужб проверили более 200 мигрантов на территории складов по Толмачевскому шоссе. В итоге на 9 рабочих на складе завели административные постановления. Их в ближайшее время депортируют на родину.

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Елена Отмахова
журналист

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